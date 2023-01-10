Археологи расшифровали систему письменности ледникового периода

Археолог-любитель Бен Бэкон сумел расшифровать примитивную систему письма охотников-собирателей ледникового периода, которая была изобретена двадцать тысяч лет назад, об этом информирует РИА Новости. О примечательном открытии сообщила газета The Guardian. Как считает Бэкон, знаки, которые написаны двадцать тысяч лет назад, являются лунным календарем.
Научный специалист убежден, что наскальные рисунки для древних людей были не просто средством проявления творчества, но и служили записями о периоде репродуктивных циклов животных. Примечательно то, что теорию археолога-любителя поддерживают профессионалы из Даремского университета и Университета колледжа Лондона.
Ученые считают, что в древние времена люди использовали точки, линии и знак, котоырй напоминает «Y». Так они фиксировали брачные периоды животных, и таким образом высчитывали идеальный момент для начала охоты.
Было отмечено, что наскальные рисунки наблюдаются на территории всей Европы. В них наши предки сообщили о животных, которые им встречались. Данное творчество можно с уверенностью расценивать как протописьмо или сведения, которые рассказывают о познаниях наших предшественников.
Долгое время научные специалисты не могли распознать смысл данных рисунков, однако благодаря археологу-любителю многое встало на свои места и прояснилось.