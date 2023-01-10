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1 час назад

РИА Новости: археологами расшифрована примитивная система письменности ледникового периода

FBM.ru

Археолог-любитель Бен Бэкон сумел расшифровать примитивную систему письма охотников-собирателей ледникового периода, которая была изобретена двадцать тысяч лет назад, об этом информирует РИА Новости. О примечательном открытии сообщила газета The Guardian. Как считает Бэкон, знаки, которые написаны двадцать тысяч лет назад, являются лунным календарем.

Археологи расшифровали систему письменности ледникового периода
Фото: FBM.ruFBM.ru

Научный специалист убежден, что наскальные рисунки для древних людей были не просто средством проявления творчества, но и служили записями о периоде репродуктивных циклов животных. Примечательно то, что теорию археолога-любителя поддерживают профессионалы из Даремского университета и Университета колледжа Лондона.

Ученые считают, что в древние времена люди использовали точки, линии и знак, котоырй напоминает «Y». Так они фиксировали брачные периоды животных, и таким образом высчитывали идеальный момент для начала охоты.

Было отмечено, что наскальные рисунки наблюдаются на территории всей Европы. В них наши предки сообщили о животных, которые им встречались. Данное творчество можно с уверенностью расценивать как протописьмо или сведения, которые рассказывают о познаниях наших предшественников.

Долгое время научные специалисты не могли распознать смысл данных рисунков, однако благодаря археологу-любителю многое встало на свои места и прояснилось.

Наука и техника,ПРЕДОК,
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