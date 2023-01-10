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19 минут назад

Ученые заявили, что смазочные масла, применяемые в авиации, загрязняют атмосферу

runews24.ru

Ученые обнаружили еще один фактор, загрязняющий атмосферу. По мнению специалистов из Франкфуртского университета им. Гете, смазочные масла, применяемые в авиации, являются источником ультрадисперсных частиц.

Ученые выяснили, как самолеты загрязняют атмосферу
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эти «пылинки» диаметром менее 100 нанометров за счет своего малого размера могут проникать в нижние дыхательные пути, преодолевать аэрогематический барьер легких, что грозит возникновением воспалительных реакций. Согласно ряду исследований, они также становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Проанализировав воздух неподалеку от Франкфуртского аэропорта, ученые выяснили, что большая часть этих частиц появляется не в результате сгорания топлива, а из синтетических масел для реактивных двигателей.

Поэтому ученые заявили, что горение масел должны учитывать в экологических нормах и расчетах.

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