Тюменскую фанеру запустят в космос

Тюменский фанерный завод выполнил заказ для ракетной сети. Об этом рассказал директор комбината «Свеза», сделав вывод, что авиафанера местного производства отправится в космос.

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«Мы производим в том числе авиафанеру для авиационного строительства. Последний заказ был для ракетной сети, поэтому наша фанера полетит в космос», – рассказал Василий Зорин.

Уточним, что авиафанера отличается легкость, прочностью, влагостойкостью. Изначально березовую фанеру с особыми свойствами изготавливали для нужд авиации. Сейчас спектр ее применения шире: изготовление бумерангов, игрушек, музыкальных инструментов, обшивка сложных конструкций, элементы трюма в газовых танкерах и другое. При этом авиационная фанера в несколько раз дороже обычной.

Тюменский фанерный завод ежемесячно производит порядка 3 тыс. кубометров фанеры из березы. Однако заложенных мощностей хватит, чтобы выпускать до 90 тыс. кубометров в год. Местная фанера востребована на рынке. По данным руководителя завода, ее используют в 90 странах мира.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал о новых участках, выделенных под реновацию в Тюмени.