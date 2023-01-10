Назван недостаток нового чипа Samsung Galaxy S23

В смартфонах линейки Samsung Galaxy S23 будет использоваться новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, и южнокорейский вендор собирается ускорить работу чипа, что приведет к сокращению работы устройства от одного заряда. Об этом сообщает 9to5Google.

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«Samsung работает над особой версией Snapdragon 8 Gen 2 специально для своей серии Galaxy S23, которая будет разогнана, что потенциально откроет еще больше «лошадиных сил», — говорится в статье.

По данным источников, это связано с тем, что сама Samsung будет заниматься производством и установкой чипов в гаджеты. В прошлом Samsung выбирала чипы от Qualcomm только в некоторых странах, таких как Южная Корея и США, а для европейского рынка использовала собственные чипы Exynos.

Отмечается, что новый чип уже был обнаружен в базовом Galaxy S23 на сервисе Geekbench. При этом журналисты отметили, что производство чипов на фирменном заводе Samsung имеет и потенциальный недостаток.

«Такая сборка может поставить грядущие флагманы в невыгодное положение с точки зрения производительности и времени автономной работы по сравнению с другими смартфонами, которые будут использовать тот же чип, произведенный тайваньской TSMC», — рассказали авторы.