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20 минут назад

Microsoft создала инструмент для подделки любого голоса за 3 секунды

Ferra.ru

Компания Microsoft разработала модель искусственного интеллекта (ИИ) VALL-E. Она способна точно воспроизвести голос любого человека — для этого модели достаточно трёхсекундного образца.

Microsoft создала инструмент для подделки любого голоса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Узнав конкретный голос, VALL-E может синтезировать аудиозапись того, как человек говорит что-либо, стараясь сохранить его эмоциональный тон. Сама технология представляет из себя нейронную языковую модель, в основе которой лежит EnCodec. С его помощью VALL-E разделяет голоса человека на отдельные компоненты.

Эти компоненты, так называемые «лексемы», нейросеть сопоставляет с соответствующими голосами в своих обучающих данных для создания новых фраз за пределами первоначального трёхсекундного образца.

Отметим, что Microsoft не опубликовала код VALL-E в открытом доступе из-за потенциального риска неправильного использования. К таковым в компании отнесли подмену идентификации голоса или выдачу себя за конкретного диктора.

Наука и техника,Microsoft,
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