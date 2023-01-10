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16 минут назад

«Умные» функции техники Redmond перестали работать

Ferra.ru

Пользователи «умной» бытовой техники Redmond в России сообщают о проблемах со своими устройствами после установки обновлённой версии мобильного приложения Ready for Sky.

«Умные» функции техники Redmond перестали работать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Они отмечают, что их устройства, такие как чайники и мультиварки, перестали работать должным образом и блокируются. В некоторых случаях пользователи не могут дистанционно управлять температурой воды в своих чайниках — пользоваться устройством стало возможно лишь через нажатия на кнопки на самом чайнике.

При этом возможно, что проблема коснулась лишь устройств, приобретенных после 21 ноября. Более того, пылесосы бренда не столкнулись с ней, так как для них используется другое приложение.

Разработчики Ready for Sky прокомментировали ситуацию, объяснив, что устройства Redmond не могут быть полностью использованы и подлежат возврату. Это связано с конфликтом между Redmond и компанией Skydom, в результате которого Redmond отказалась платить за использование технологии последней. И она, соответственно, отключила устройства Redmond от неё.

Отметим, что пользователи не стали молчать и начали бомбить приложение в Google Play Store гневными отзывами:

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