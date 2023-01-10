В горах США начали находить загадочные антенны

В горах вокруг города Солт-Лейк-Сити, столицы американского штата Юта, появились неизвестные антенны, и власти не знают, кто установил их и с какой целью. Об этом сообщает Vice.
По словам местных жителей, странные антенны впервые начали замечать примерно год назад. Это стандартный комплект из стекловолоконной антенны LoRa, закрытого аккумулятора и солнечной панели для питания. Власти с тех пор нашли десятки подобных антенн одинаковой конструкции.
Самовольно размещать подобные строения запрещено на общественных землях. Власти отметили, что антенны устанавливали и в горах, и на территории местного университета.
По словам Тайлера Фонароу, менеджера по прогулочным тропам в Солт-Лейк-Сити, самая высокая точка, на которой была обнаружена одна из антенн, - вершина горы Маунт-Вайр, высота которой составляет более двух тыс. метров. Он пояснил, что поездка до места займет не менее часа, и для попадания к антенне придется дополнительно взбираться по непростому маршруту.
Он также рассказал, что на антеннах не было опознавательных знаков, и что они были ввинчены в камни в горах.
Согласно основной версии в сети, антенны на самом деле являются частью операции по добыче криптовалюты Helium. Это тип криптовалюты, который использует антенны для создания глобальной сети и добычи токенов. В сети майнеры Helium любят хвастаться высотой своих антенн.
Ранее сообщалось, что в будущем Apple может расширить пропускную способность спутниковой связи в iPhone, что позволит использовать ее для видеозвонков.