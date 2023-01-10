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3 минуты назад

В горах США начали находить загадочные антенны

Газета.Ru

В горах вокруг города Солт-Лейк-Сити, столицы американского штата Юта, появились неизвестные антенны, и власти не знают, кто установил их и с какой целью. Об этом сообщает Vice.

В горах США начали находить загадочные антенны
Фото: Salt Lake City's Public Lands DepartmentSalt Lake City's Public Lands Department

По словам местных жителей, странные антенны впервые начали замечать примерно год назад. Это стандартный комплект из стекловолоконной антенны LoRa, закрытого аккумулятора и солнечной панели для питания. Власти с тех пор нашли десятки подобных антенн одинаковой конструкции.

Самовольно размещать подобные строения запрещено на общественных землях. Власти отметили, что антенны устанавливали и в горах, и на территории местного университета.

По словам Тайлера Фонароу, менеджера по прогулочным тропам в Солт-Лейк-Сити, самая высокая точка, на которой была обнаружена одна из антенн, - вершина горы Маунт-Вайр, высота которой составляет более двух тыс. метров. Он пояснил, что поездка до места займет не менее часа, и для попадания к антенне придется дополнительно взбираться по непростому маршруту.

Он также рассказал, что на антеннах не было опознавательных знаков, и что они были ввинчены в камни в горах.

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Согласно основной версии в сети, антенны на самом деле являются частью операции по добыче криптовалюты Helium. Это тип криптовалюты, который использует антенны для создания глобальной сети и добычи токенов. В сети майнеры Helium любят хвастаться высотой своих антенн.

Ранее сообщалось, что в будущем Apple может расширить пропускную способность спутниковой связи в iPhone, что позволит использовать ее для видеозвонков.

Наука и техника,Apple,
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