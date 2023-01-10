«Чудо»-ручка и электрокляп: что показали на CES 2023

В США только что завершилась выставка потребительской электроники Consumer Electronic Show 2023 (CES 2023). От других техновыставок CES отличается тем, что на эти «смотрины» вендоры привозят свою самую инновационную технику для дома. Некоторые из этих гаджетов являются настолько уникальными, что их функционал нередко граничит как с гениальностью, так и с абсурдом. Например, на CES 2023 были показаны принтер для бровей, унитазная лаборатория и первый в мире почти беспроводной телевизор. «Газета.Ru» рассказывает об этих и других удивительных гаджетах с прошедшей техновыставки.

«Почти» беспроводной телевизор

Газета.ru

Многим знакома ситуация, когда из телевизора вьются длинные провода, которые не только портят вид, но и банально мешают придвинуть экран к стене вплотную. На CES 2023 компания LG представила телевизор, который почти лишен этого недостатка — М3 Zero Connect. Единственным кабелем, который выходит из корпуса этой модели, является кабель питания. Все остальное (игровая консоль, TV-приставка, USB-флешка и прочее) подключается к специальному модулю, который связывается с телевизором по проприетарному каналу беспроводной связи.

Модуль позволяет поставить красивый телевизор на самое видное место, а все остальное спрятать с глаз долой на расстоянии примерно 10 метров.

LG не раскрыла подробности о канале связи М3 Zero Connect, но утверждает, что он быстрее самой современной версии Wi-Fi 6 в несколько раз. То есть за отсутствие задержек при передаче изображения от модуля к экрану производитель ручается.

Сколько именно стоит такой телевизор и когда он появится в продаже, неизвестно. Однако, скорее всего, он будет очень дорогим. Об этом говорит хотя бы то, что М3 Zero Connect имеет 97-дюймовую OLED-панель нового поколения.

Принтер для бровей

Газета.ru

Бьюти-индустрия тоже не осталась в стороне – французский бренд L'Oreal представил на CES 2023 портативный принтер для бровей Brow Magic.

Устройство, похожее на мини-фен, работает в паре со смартфоном. В специальном приложении пользователь сканирует свое лицо при помощи технологии построения 3D-карты Modiface AR, а далее выбирает форму и цвет бровей, которые он хочет сделать. Заданные параметры передаются на устройство, после чего его нужно правильно прижать к брови и провести справа налево. Вуаля, — важный элемент мейкапа готов за пару секунд.

Компания L'Oreal создала Brow Magic совместно с производителем техники для нанесения временных татуировок Prinker.

Brow Magic имеет несколько резервуаров для туши, которая распыляется на волоски и кожу бровей из 2400 крошечных сопел с разрешением 1200 точек на дюйм.

Известно, что Brow Magic будет поставлять вместе с док-станцией для зарядки и сменными картриджами с тушью. Новинка поступит в продажу уже в 2023 году. Цена не раскрывается.

Кран с «ушами» и «глазами»

Газета.ru

На кухне холодильником с экраном и говорящим тостером уже давно никого не удивишь, поэтому производитель премиальной сантехники Moen пошел дальше и сделал рукомойник Smart Faucet с «глазами» и «ушами». Кран представляет собой изогнутую трубу, торчащую из раковины и больше ничего: никаких ручек для регулировки напора и температуры. Эти задачи Moen возложила на микрофоны и камеры с датчиками движения.

Хотите включить воду? Помашите перед краном рукой. Сделать воду потеплее? Попросите голосом.

Более того, подключив Smart Faucet к «умной» колонке Google или Amazon, в память крана можно записать настройки, позволяющие по команде наливать ровно столько воды, сколько нужно для наполнения чайника, кастрюли или бутылки.

Стоит такой «чудо»-кран $1,1 тыс. или около 80 тыс. руб.

Туалетная мини-лаборатория

Газета.ru

Хотя пандемия COVID-19 почти сошла на нет, тема здоровья до сих пор не отпускает технологические стартапы. Так, например, небольшая французская компания Withings анонсировала на CES 2023 персональный анализатор мочи U-Scan. Устройство представляет собой глянцевую шайбу из пластика, напичканную различными сенсорами, которая по принципу туалетных ароматизаторов крепится к ободку унитаза.

В U-Scan предусмотрен слот для картриджей двух типов, которые, собственно, и отвечают за анализ состава урины: Nutri Balance и Cycle Sync. Nutri Balance предназначен для мониторинга качества питания. Он определяет уровни pH и гидратации (насыщения мочи водой, – прим. ред.), а также ацетона и витамина С. В свою очередь Cycle Sync реагирует на лютеотропин, гормон, по количеству которого можно точно отслеживать овуляцию у женщин. Одного картриджа хватает на 100 замеров, то есть примерно на три месяца ежедневного использования. Собранные гаджетом данные аккумулируются в мобильном приложении.

Сам гаджет U-Scan обладает рядом «умных» функций. Например, при помощи термодатчика гаджет отличает теплую мочу от холодной воды, а при помощи сенсора движения «понимает», когда на унитаз садится человек.

Мини-лаборатория появится в продаже в 2023 году по цене €500 или примерно 38 тыс. руб. В комплект покупки входят гаджет, провод USB-C для зарядки, пара картриджей, а также перчатки и моющее средство.

«Электрокляп» для обитателей метавселенных

Газета.ru

Хотя виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности так и не стали мейнстримом, многие компании продолжают создавать для AR- и VR-шлемов дополнительные аксессуары, улучшающие пользовательский опыт. Видимо, с прицелом на будущее.

Так, бренд Shiftall представил на CES 2023 глушитель голоса Mutalk, который словно кляп крепится ко рту при помощи ремней. Нужен он для того, чтобы VR-путешественники, развлекаясь в метавселенных, не раздражали окружающих своими разговорами, возгласами и криками, которые вовсе не редки, если представилась возможность поиграть в ужастик.

Многие журналисты, посетившие стенд Shiftall на CES, отметили, что Mutalk пугающе большой и неуклюжий, но в то же время и очень эффективный. По заявлению производителя, Mutalk способен заглушить даже громкий крик до 30 дБ, что сопоставимо со звуком тиканья настенных часов или шепотом.

Волшебная «писалочка»

Газета.ru

Люди давно шутят над неразборчивым почерком врачей и, кажется, эти шутки скоро останутся на задворках истории. Голландская фирма Nuwa показала на CES 2023 «умную» ручку Nuwa Pen, которая преобразовывает все ею написанное в цифровой формат.

Гаджет оборудован тремя камерами и несколькими сенсорами, фиксирующими уровень давления на перо и его направление, которые позволяют считывать даже неразборчивый почерк. Правда, пока только на английском языке.

Оцифрованные записи автоматически отправляются в мобильное приложение Nuwa. При оформлении подписки за €3 приложение будет преобразовывать оцифрованный рукописный текст в печатный.

Примечательно, что Nuwa Pen работает со стержнями формата D1, который повсеместно используется в авторучках. Такая универсальность гарантирует не только экономию, но и долгий срок службы гаджета. Даже если Nuwo Pen как коммерческий проект прогорит, ручкой все равно можно будет пользоваться без специальных расходников от производителя.