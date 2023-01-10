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13 минут назад

Samsung откажется от собственных процессоров в Galaxy S23 в пользу Snapdragon 8 Gen 2. Но есть нюанс

Ferra.ru

Судя по количеству слухов, грядущие Samsung Galaxy S23 абсолютно во всех странах будут основываться на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung откажется от собственных процессоров в Galaxy S23
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При этом линейка получит не стоковую версию чипа, а специально созданную, разогнанную. Она станет «сердцем» для всех трёх моделей: Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

Что самое интересное, улучшенный Snapdragon 8 Gen 2 может производить сама Samsung, на фирменных заводах. А это, в свою очередь, может поставить грядущие флагманы в невыгодное положение с точки зрения производительности и времени автономной работы по сравнению с другими производителями, которые используют более медленную версию того же чипа, произведенную TSMC.

Напомним, что мероприятие Galaxy Unpacked, на котором и покажут Galaxy S23, ожидается 1 февраля.

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