В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
9 минут назад

NASA предложила всем желающим помочь ей в поиске особенно далёких галактик в космосе

Ferra.ru

Американское космическое агентство NASA запустило эксперимент Hobby-Eberly Dark Energy Experiment (HETDEX). Цель инициативы заключается в изучении тёмной энергии в течение пяти лет.

Любой желающий сможет помочь NASA в поиске далеких галактик
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ожидается, что в рамках проекта будут проведены наблюдения за более чем миллионом галактик на расстоянии от 9 до 11 млрд световых лет с помощью 150 спектрографов, установленных на телескопе Хобби-Эберли.

Данные, собранные приборами, будут очищены, собраны и каталогизированы исследователями. При этом NASA намерено привлечь гражданских добровольцев для помощи в идентификации сигналов от далёких галактик. Они более известны как альфа-излучатели Лаймана.

По итогу классифицированные изображения планируется использовать для машинного обучения и автоматизации изучения ранней Вселенной.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители