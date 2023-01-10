Китайский марсоход Zhuzhong перестал выходить на связь

Первый в истории китайский аппарат, совершивший посадку на поверхность Марса, возможно, не пережил суровую марсианскую зиму

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Когда в мае 2021 года ровер Zhuzhong высадился на поверхность красной планеты, это стало важным событием. Китай стал лишь третьей страной, совершившей посадку на Марс. Первоначальная миссия предусматривала 90 дней, в течение которых 240-килограммовый ровер будет изучать рельеф и геологию Марса, искать минералы и воду, а также анализировать образцы марсианской атмосферы. В итоге миссия растянулась примерно на год, за который ровер преодолел почти два километра по поверхности красной планеты и обнаружил, например, свидетельства древних наводнений.

В прошлом году в середине мая в регион Utopia Planitia пришла суровая марсианская зима, и операторы миссии перевели ровер в спящий режим. Zhuzhong должен был очнуться от нее в конце декабря, но до сих пор этого не сделал, несмотря на то, что в его арсенале есть несколько приемов, помогающих ему пережить суровые зимние температуры и песчано-пылевые бури. Например, Rover может наклонять свои солнечные панели для максимального увеличения солнечной активности, а сами панели оснащены специальным антипылевым покрытием. Однако пока что даже эти удобства, похоже, не защитили марсоход от суровых условий марсианской зимы.