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1 час назад

Китайский марсоход Zhuzhong не выходит на связь: Возможно, он не пережил марсианскую зиму

express-novosti.ru

Первый в истории китайский аппарат, совершивший посадку на поверхность Марса, возможно, не пережил суровую марсианскую зиму

Китайский марсоход Zhuzhong перестал выходить на связь
Фото: Express-novosti.ruExpress-novosti.ru

Когда в мае 2021 года ровер Zhuzhong высадился на поверхность красной планеты, это стало важным событием. Китай стал лишь третьей страной, совершившей посадку на Марс. Первоначальная миссия предусматривала 90 дней, в течение которых 240-килограммовый ровер будет изучать рельеф и геологию Марса, искать минералы и воду, а также анализировать образцы марсианской атмосферы. В итоге миссия растянулась примерно на год, за который ровер преодолел почти два километра по поверхности красной планеты и обнаружил, например, свидетельства древних наводнений.

В прошлом году в середине мая в регион Utopia Planitia пришла суровая марсианская зима, и операторы миссии перевели ровер в спящий режим. Zhuzhong должен был очнуться от нее в конце декабря, но до сих пор этого не сделал, несмотря на то, что в его арсенале есть несколько приемов, помогающих ему пережить суровые зимние температуры и песчано-пылевые бури. Например, Rover может наклонять свои солнечные панели для максимального увеличения солнечной активности, а сами панели оснащены специальным антипылевым покрытием. Однако пока что даже эти удобства, похоже, не защитили марсоход от суровых условий марсианской зимы.

Операторы миссии пока не смогли проверить статус ровера даже с помощью орбитального аппарата «Тяньвэнь-1» (Tianwen-1). По словам Цзя Яна, заместителя главного инженера миссии, марсоход запрограммирован на самостоятельное пробуждение, если солнечные панели способны генерировать не менее 140 ватт, а температура ключевых компонентов, включая батареи, не ниже минус 15 градусов Цельсия. Но будут ли выполнены эти условия, пока не ясно.

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