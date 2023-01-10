Свежее обновление Android для Google Pixel сломало Bluetooth в смартфонах

Январский апдейт Android для смартфонов Google Pixel уже доступно для всех желающих. Но если вы счастливый обладатель гуглофона, не торопитесь с обновлением.

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По заверениям пользователей, оно принесло больше вреда, чем пользы. Так, например, ряд владельцев Pixel 6 и Pixel 7 столкнулись с нерабочим Bluetooth-подключением в автомобилях после апдейта.

Что интересно, это далеко не первый раз, когда Google выпускает обновление программного обеспечения, которое больше ломает, чем исправляет. Так, свежие версии Android либо патчи безопасности ломали сканеры отпечатков пальцев или не предоставляли исправлений, на которые многие надеялись.