Samsung открыла предзаказ ещё неанонсированных Galaxy S23

Накануне Samsung официально объявила, что анонс её следующих флагманских смартфонов состоится 1 февраля. Что интересно, это будет первый офлайн Galaxy Unpacked с начала пандемии COVID-19.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Сообщается, что топовая модель линейки, Galaxy S23 Ultra, получит самые большие обновления. Например, это будет первый флагман компании 200 Мп камерой. Последние три года Samsung использовала лишь 108-мегапиксельные камеры в своих Galaxy S Ultra.

Несмотря на то, что до презентации новинок ещё есть время, корейский бренд уже запустил предзаказ на линейку Galaxy S23. Правда, учитывая, что цена смартфонов до сих пор остаётся неизвестной, выходит, что пользователи совершают покупку вслепую.