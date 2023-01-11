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1 час назад

Когда Pro и Ultra уже мало: Xiaomi выпустит Redmi Note 12 Turbo

Ferra.ruиещё 1

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый телефон из серии Redmi Note 12. Устройство будет называться Redmi Note 12 Turbo.

Xiaomi выпустит Redmi Note 12 Turbo
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пока что нет точной информации, когда стоит ждать его анонса. Несмотря на это, интернет-источники уже раскрыли подробный список его характеристик.

Кодовое название новинки — «мрамор». Из коробки она будет работать под управлением Android 13 с установленной поверх MIUI 14.

По словам авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Redmi Note 12 Turbo будет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 7 Gen 2 от Qualcomm, а максимальный объём оперативной и постоянной памяти составит 12 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Новинке также приписывают 50-мегапиксельный модуль основной камерой вместе с 8- и 2-мегапиксельными датчиками. Ёмкость аккумулятора девайса составит 5500 мАч, будет поддержка быстрой 67-Вт зарядки.

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