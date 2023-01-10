Раскрыт секрет прочности древнеримского бетона

Международная группа исследователей под руководством ученых из Массачусетского технологического института раскрыла секрет прочности римского бетона. Известно, что возведенные из него строения способны простоять несколько тысячелетий, сообщает Science Advances.
Одним из примеров можно назвать Пантеон. Храм, созданный в 118-128 годах нашей эры, до сих пор сохраняет практически первозданный вид и обладает крупнейшим в мире куполом из неармированного бетона.
Считалось, что секрет прочности бетона заключается в использовании пуццолана (смесь вулканического пепла, пемзы и туфа) и извести. Но анализ показал, что древние римляне использовали не совсем то сырье и замешивали ингредиенты не так, как представляли себе современные историки.
Ученые исследовали образцы бетона с места археологических раскопок Привернум и обнаружили, что те содержат довольно крупные куски извести. Согласно выводам научной группы, именно эти фрагменты придавали бетону способность к самовосстановлению.
«Скорее всего, римский бетон изготавливался путем смешивания негашеной извести непосредственно с пуццоланом и водой при чрезвычайно высоких температурах», – гласит исследование.
Нагрев способствовал проведению необходимых химических реакций, а также сокращал время отверждения бетона. Когда в материале появлялись трещины, проникающая внутрь вода вступала в реакцию с известью и образовывала раствор, насыщенный кальцием. Затем он затвердевал и заполнял собой трещину, не позволяя ей распространяться дальше.
Ученые заявили, что технологию изготовления римского бетона можно использовать и в современной промышленности. Она позволит получить более экологичную альтернативу существующим строительным материалам.