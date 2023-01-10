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1 час назад

Ракета Falcon 9 стартовала с 40 спутниками OneWeb на орбиту

BFM.RUиещё 1

Компания SpaceX произвела запуск совей ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту 40 коммерческих аппаратов британской компании OneWeb, передает ТАСС.

Ракета Falcon 9 стартовала с 40 спутниками OneWeb на орбиту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Старт состоялся в понедельник в 23:50 по времени Восточного побережья США (07:50 мск вторника) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это второй запуск спутников OneWeb при помощи носителей SpaceX. OneWeb является главным конкурентом SpaceX в сфере спутникового интернета, но у британской компании пока меньше аппаратов на орбите.

Спутники пополнят орбитальную группировку OneWeb, которая уже состоит из 502 спутников. Всего планируется группировка в составе 648 аппаратов, отмечает «Интерфакс».

По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет «Союз». 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции, прежний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта прошлого года он поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb. По словам Рогозина, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,OneWeb,SpaceX,Роскосмос,НАТО,Пентагон,ЕС,
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