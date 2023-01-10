В Роспотребнадзоре связал заразность варианта "кракен" с его измененной структурой

"В случае с "кракеном", как и с другими мутациями коронавируса, мы снова наблюдаем попытку возбудителя сохраниться в популяции и, так сказать, успешно размножаться. Судя по всему, он не вызывает более тяжелые варианты заболевания, как минимум пока таких данных нет. Кроме того, нет данных и о том, что от него будут болеть сильнее или страшнее, или заражаться в разы сильнее", - подчеркнул Семенов.