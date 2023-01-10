В Роспотребнадзоре связал заразность варианта "кракен" с его измененной структурой

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или так называемый "кракен" является очередным вариантом эволюции вируса SARS-CoV-2, который стал более заразным за счет измененной структуры спайкового белка. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
"Кракен" - это очередной вариант эволюции коронавируса, это тот же коронавирус, но с несколько измененной структурой шиповидного или спайкового белка, благодаря которой он еще немножечко повысил свою заразность и, видимо, научился избегать иммунную защиту, которая вырабатывается у лиц, имеющих иммунитет к предыдущим вариантам вируса", - заметил он.
По словам Семенова, ученым уже известна генетическая структура этого варианта вируса, он "распространяется за короткое время". В России пока не выявили субвариант XBB.1.5, добавил он.
"В случае с "кракеном", как и с другими мутациями коронавируса, мы снова наблюдаем попытку возбудителя сохраниться в популяции и, так сказать, успешно размножаться. Судя по всему, он не вызывает более тяжелые варианты заболевания, как минимум пока таких данных нет. Кроме того, нет данных и о том, что от него будут болеть сильнее или страшнее, или заражаться в разы сильнее", - подчеркнул Семенов.
Вместе с тем появление XBB.1.5, за которым внимательно следят ученые, накладывается на сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому мировые специалисты единодушны в том, что необходимо соблюдать меры предосторожности, уточнил эксперт.
"В первую очередь в людных местах рекомендуется носить маску, мыть руки, избегать незащищенных контактов и без надобности не посещать места массового скопления людей. Оставаться дома и вызывать врача при первых признаках недомогания", - заключил Семенов.