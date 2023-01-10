В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
49 минут назад

Эксперт Роспотребнадзора связал заразность варианта "кракен" с его измененной структурой

ТАССиещё 1

Субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или так называемый "кракен" является очередным вариантом эволюции вируса SARS-CoV-2, который стал более заразным за счет измененной структуры спайкового белка. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

В Роспотребнадзоре связал заразность варианта "кракен" с его измененной структурой
Фото: ТАССТАСС

"Кракен" - это очередной вариант эволюции коронавируса, это тот же коронавирус, но с несколько измененной структурой шиповидного или спайкового белка, благодаря которой он еще немножечко повысил свою заразность и, видимо, научился избегать иммунную защиту, которая вырабатывается у лиц, имеющих иммунитет к предыдущим вариантам вируса", - заметил он.

По словам Семенова, ученым уже известна генетическая структура этого варианта вируса, он "распространяется за короткое время". В России пока не выявили субвариант XBB.1.5, добавил он.

"В случае с "кракеном", как и с другими мутациями коронавируса, мы снова наблюдаем попытку возбудителя сохраниться в популяции и, так сказать, успешно размножаться. Судя по всему, он не вызывает более тяжелые варианты заболевания, как минимум пока таких данных нет. Кроме того, нет данных и о том, что от него будут болеть сильнее или страшнее, или заражаться в разы сильнее", - подчеркнул Семенов.

Вместе с тем появление XBB.1.5, за которым внимательно следят ученые, накладывается на сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Поэтому мировые специалисты единодушны в том, что необходимо соблюдать меры предосторожности, уточнил эксперт.

"В первую очередь в людных местах рекомендуется носить маску, мыть руки, избегать незащищенных контактов и без надобности не посещать места массового скопления людей. Оставаться дома и вызывать врача при первых признаках недомогания", - заключил Семенов.

Наука и техника,Александр Семенов,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители