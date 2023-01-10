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10 января

Первый запуск космических спутников с территории Великобритании прошел неудачно

BFM.RUиещё 8

Запуск ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя с девятью спутниками закончился неудачей. Она не смогла выйти на орбиту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на калифорнийскую аэрокосмическую компанию Virgin Orbit.

«Возникла проблема, которая помешала нам достичь орбиты», — цитирует агентство сообщение компании.

Virgin Orbit осуществила первую попытку запуска космических спутников с территории Великобритании. Самолет Boeing 747 с ракетой-носителем вылетел с аэродрома «Ньюки-Корнуолл» на юго-западе Англии. Ракета должна была вывести на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе Минобороны Великобритании и Национального управления военно-космической разведки США.

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