Первый запуск космических спутников с территории Великобритании прошел неудачно

Запуск ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя с девятью спутниками закончился неудачей. Она не смогла выйти на орбиту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на калифорнийскую аэрокосмическую компанию Virgin Orbit.

Virgin Orbit осуществила первую попытку запуска космических спутников с территории Великобритании. Самолет Boeing 747 с ракетой-носителем вылетел с аэродрома «Ньюки-Корнуолл» на юго-западе Англии. Ракета должна была вывести на орбиту девять мини-спутников в интересах различных компаний и госучреждений, в том числе Минобороны Великобритании и Национального управления военно-космической разведки США.