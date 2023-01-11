Астрономы раскрыли секрет "ведущей себя странно" звезды

Астрономы Вашингтонского университета искали "звезды, ведущие себя странно". Так они узнали про Gaia17bpp. Данные показали, что эта звезда постепенно становилась ярче в течение двух с половиной лет. Последующие анализы показали, что сама Gaia17bpp не меняется. Вместо этого звезда, скорее всего, является частью редкого типа бинарной системы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

"Мы считаем, что эта звезда является частью исключительно редкого типа бинарной системы, состоящей из большой звезды старшего поколения - Gaia17bpp - и небольшой звезды-компаньона, окруженной обширным диском из пылевого материала", - говорит один из авторов работы. "Согласно нашему анализу, эти две звезды вращаются друг вокруг друга в течение исключительно длительного периода времени - до 1 000 лет. Поэтому поймать эту яркую звезду, затмеваемую ее пыльным компаньоном, - возможность, которая выпадает раз в жизни".

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Поскольку наблюдения космического аппарата Gaia за этой звездой относятся только к 2014 году, ученым пришлось проделать небольшую “детективную работу”, чтобы прийти к такому выводу: они объединили наблюдения Gaia за звездой с наблюдениями других миссий, начиная с 2010 года, включая Pan-STARRS1, WISE/NEOWISE и Zwicky Transient Facility.

Эти наблюдения в сочетании с данными Gaia показали, что Gaia17bpp потускнела примерно на 4,5 порядка величины - или примерно в 45 000 раз. Звезда оставалась тусклой в течение почти семи лет, с 2012 по 2019 год. Внезапное усиление яркости, обнаруженное в ходе исследования Gaia, стало завершением семилетнего периода тусклости.

Никакие другие звезды вблизи Gaia17bpp не показали подобного поведения тусклости. С помощью программы DASCH, цифрового каталога астрофотографических пластин Гарварда, насчитывающего более века, ученые проанализировали наблюдения звезды, начиная с 1950-х годов: “За 66 лет истории наблюдений мы не нашли никаких других признаков значительного потускнения этой звезды”.