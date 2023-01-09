Смартфон Realme 10 4G выпущен в Индии

Компания Realme выпустила в Индии новейший мобильный телефон Realme 10 4G, оснащенный чипом MediaTek Helio G99, производительность которого близка к 5G-версии MediaTek Dimensity 700.
Стоимость смартфона следующая:
4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти – 170 долларов США; 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти – 210 долларов США.
Смартфон Realme 10 4G оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 1000 нит. Кроме того, смартфон использует 16-мегапиксельный объектив спереди и 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную двойную камеру сзади, а модель 5G также имеет датчик глубины резкости в качестве вспомогательного.
Новинка имеет встроенную батарею емкостью 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 33 Вт, также оснащена оперативной памятью формата LPDDR4x и ПЗУ формата UFS 2.2. сканер отпечатков пальцев боковой. Работает смартфон на операционной системе realme UI 3.0 на базе Android 12.