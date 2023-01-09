В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
1 час назад

Смартфон Realme 10 4G выпущен в Индии

FBM.ru

Компания Realme выпустила в Индии новейший мобильный телефон Realme 10 4G, оснащенный чипом MediaTek Helio G99, производительность которого близка к 5G-версии MediaTek Dimensity 700.

Смартфон Realme 10 4G выпущен в Индии
Фото: FBM.ruFBM.ru

Стоимость смартфона следующая:

4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти – 170 долларов США; 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти – 210 долларов США.

Смартфон Realme 10 4G оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 1000 нит. Кроме того, смартфон использует 16-мегапиксельный объектив спереди и 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную двойную камеру сзади, а модель 5G также имеет датчик глубины резкости в качестве вспомогательного.

Новинка имеет встроенную батарею емкостью 5000 мАч, поддерживает быструю зарядку 33 Вт, также оснащена оперативной памятью формата LPDDR4x и ПЗУ формата UFS 2.2. сканер отпечатков пальцев боковой. Работает смартфон на операционной системе realme UI 3.0 на базе Android 12.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители