Смартфон Realme 10 4G выпущен в Индии

Компания Realme выпустила в Индии новейший мобильный телефон Realme 10 4G, оснащенный чипом MediaTek Helio G99, производительность которого близка к 5G-версии MediaTek Dimensity 700.

Смартфон Realme 10 4G оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 1000 нит. Кроме того, смартфон использует 16-мегапиксельный объектив спереди и 50-мегапиксельную + 2-мегапиксельную двойную камеру сзади, а модель 5G также имеет датчик глубины резкости в качестве вспомогательного.