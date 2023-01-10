В будущих iPhone фронтальную камеру «спрячут» под экраном

В iPhone 16 Pro и Pro Max компания Apple откажется от выреза Dynamic Island в пользу новой системы, которая будет представлять собой спрятанные под экраном фронтальную камеру и сканеры TrueDepth. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec. Новая система получит название Underpanel Face ID.

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По данным The Elec, в линейке iPhone 15 американская корпорация продолжит использовать Dynamic Island. При этом, если в iPhone 14 новым вырезом в экране могут похвастаться только две модели (Pro и Pro Max), то в серии iPhone 15 опцию Dynamic Island получат уже все четыре устройства.

В свою очередь Underpanel Face ID в 2024 году получат только модели Pro и Pro Max. Базовые же iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся с Dynamic Island.