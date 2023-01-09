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1 час назад

Представлен смартфон Oppo A56s

ITZine.ru

Компания Oppo пополнила свой портфель бюджетных смартфонов новым устройством под названием A56s. Новинка почти ничем не отличается от модели A57, выпущенной в апреле 2022 года. Изменения коснулись только объёма оперативной памяти. Он теперь составляет 8 ГБ.

Представлен смартфон Oppo A56s
Фото: ITZine.ruITZine.ru

Oppo A56s оснащён 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппаратной основой смартфона является MediaTek Dimensity 810. Объём внутреннего хранилища может составлять 128 и 256 ГБ. В качестве операционной системы применяется Android 12 с оболочкой ColorOS 12. На задней крышке находится основная камера на 13 МП, а также датчик глубины на 2 МП. Питается телефон от батареи на 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт.

Oppo A56s выпускается в цветах Deep Sea Blue и Quiet Night Black. Версия на 8/128 ГБ стоит 161 доллар, а 8/256 ГБ — 190 долларов.

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