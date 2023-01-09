Хакеры стали создавать вирусы при помощи популярной нейросети ChatGPT

При этом часть пользователей даже не имеют первоначального опыта в программировании.
Посетители хакерских форумов научились применять популярный сейчас чат-бот ChatGPT для производства фишинговых писем и вредоносный программ, сообщает издание Ars Technica, ссылаясь на отчет ИБ-компании Check Point Research.
При этом, что интересно, часть замеченных в этом деле даже не имеет базового опыта в программировании.
Так, один из злоумышленников попросил ChatGPT написать скрипт на языке Python, чтобы создать программу-вымогателя. Таким образом, при помощи нейросети мошенники могут скрываться под шифрованием, воруя данные на компьютере жертвы.
Check Point Research сама попробовала создать на ChatGPT подобное ПО и в итоге нейросеть выдала «убедительное фишинговое письмо», где «жертве» сообщается о фейковой блокировке аккаунта. Для его устранения нужно просто открыть вложенный файл со встроенным вредоносным VBA-макросом, также написанным искусственным интеллектом.