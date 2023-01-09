Создан бронзово-стальной сплав для двигателей самолетов и ракет

В России создали новый тип сплава стали с бронзой с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает пресс-служба Сколтеха.

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3D-печать хорошо подходит для изготовления композитов, состоящих из материалов с разными свойствами. Так, сталь способна выдерживать высокую температуру и обладает большой прочностью. Бронза же обладает куда большей теплопроводностью, благодаря чему изделия из этого металла легче охлаждать.

Ученые из Сколтеха под руководством Игоря Шишковского создали сплавы бронзы и стали двух разных типов с помощью 3D-печати. В ходе этого процесса металлический порошок избирательно спекался лазером в той точке, где должны быть элементы будущего изделия. К первому относились так называемые квазигомогенные сплавы, в которых два исходных материала сравнительно равномерно перемешаны. Во-вторых, были напечатаны "сэндвичные" структуры, состоящие из чередующихся 0,25-миллиметровых слоёв бронзы и стали. Кроме того, варьировалось соотношение между двумя составляющими: 50 и 75% бронзы к 50 и 25% стали соответственно. В ходе исследования подтвердилось, что составляющие нового железо-медного сплава хорошо смешиваются и не образуется дефектов, и были изучены структурные и механические свойства сплава.

В перспективе из этих материалов можно будет изготавливать камеры сгорания ракетных и реактивных двигателей, а также другие узлы и агрегаты, испытывающие температурные нагрузки. В дальнейшем авторы попробуют изготовить из этих сплавов лопатки турбин: сама лопатка будет из прочного сплава, а внутри нее будут идти бронзовые микроканалы для охлаждения.