HTC показала автономную VR-гарнитуру Vive XR Elite

Компания HTC представила новую автономную гарнитуру виртуальной реальности Vive XR Elite. Устройство может работать как с виртуальной, так и с дополненной реальностью.

Особенности

Vive XR Elite получил два 2K-дисплея с комбинированным разрешением 3840×1920 пикселей, и частотой обновления 90 Гц, обеспечивающими поле обзора в 110° (FoV). Помимо традиционных VR-игр, дисплеи могут транслировать изображение с четырёх внешних камер и поддерживают приложения смешанной реальности (MR).

Гарнитура VR, можно подключить к ПК для получения дополнительной мощности, и она имеет регулируемые диоптрийные шкалы для тех, кто носит очки. Аккумулятор обеспечивает до 2 часов непрерывной работы. Поддерживается горячая замена аккумулятора и быстрая зарядка мощностью 30 Вт. Как и прежние модели HTC, новинка комплектуется двумя беспроводными контроллерами.

Как заявляет HTC, можно снять аккумулятор, надеть гарнитуру с дужками и носить её как обычные очки. Производитель также сообщает, что дополнительный аксессуар Face and Eye Tracker появится позже в этом году. Кроме того, будет доступно 100 совместимых VR-игр, включая Unplugged, Les Mills Body Combat и FigminXR.

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