Ученые назвали самую умную породу собак

Собаки породы бельгийская малинуа оказались самыми умными среди своих сородичей. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное учеными из Финляндии.

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Специалисты Университета Хельсинки провели эксперимент с участием 1000 собак тринадцати пород - они оценивали, как животные справляются с семью задачами на проявление когнитивных способностей и тремя заданиями, связанными с поведенческими функциями.

По итогам эксперимента бельгийские овчарки малинуа показали лучшие результаты - 35 из 39 очков.

Второе место среди самых умных собак заняли бордер-колли (26 очков), третье - псы немецкой породы ховаварт (25 очков).

В исследовании также приняли участие австралийские келпи, лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, испанские водяные собаки, шелти, английские кокер-спаниели, австралийские и немецкие овчарки, финские лаппхунды, а также собаки смешанных пород.

"У большинства пород оказались свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадоры-ретриверы оказались хороши в считывании жестов человека, но хуже справлялись с решением проблем в пространстве. А некоторые породы, например, шелти, на одинаковом уровне решали все задачи", - рассказала соавтор исследования Саара Юнттила из Университета Хельсинки.

Эксперимент проводился на основе разработанных для собак тестов с марта 2016 по февраль 2022 года.