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20 минут назад

Бельгийские овчарки малинуа названы самой умной породой собак

Газета.Ru

Собаки породы бельгийская малинуа оказались самыми умными среди своих сородичей. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное учеными из Финляндии.

Ученые назвали самую умную породу собак
Фото: freepik.comfreepik.com

Специалисты Университета Хельсинки провели эксперимент с участием 1000 собак тринадцати пород - они оценивали, как животные справляются с семью задачами на проявление когнитивных способностей и тремя заданиями, связанными с поведенческими функциями.

По итогам эксперимента бельгийские овчарки малинуа показали лучшие результаты - 35 из 39 очков.

Второе место среди самых умных собак заняли бордер-колли (26 очков), третье - псы немецкой породы ховаварт (25 очков).

В исследовании также приняли участие австралийские келпи, лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, испанские водяные собаки, шелти, английские кокер-спаниели, австралийские и немецкие овчарки, финские лаппхунды, а также собаки смешанных пород.

"У большинства пород оказались свои сильные и слабые стороны. Например, лабрадоры-ретриверы оказались хороши в считывании жестов человека, но хуже справлялись с решением проблем в пространстве. А некоторые породы, например, шелти, на одинаковом уровне решали все задачи", - рассказала соавтор исследования Саара Юнттила из Университета Хельсинки.

Эксперимент проводился на основе разработанных для собак тестов с марта 2016 по февраль 2022 года.

Ранее сообщалось, что кинологи назвали десять самых популярных пород собак у россиян в 2022 году.

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