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35 минут назад

Telegram добавил возможность скрывать «под спойлер» видео и изображения

runews24.ru

Также изменения коснулись фоторедактора и памяти кэша мессенджера.

Telegram добавил возможность скрывать «под спойлер» видео и изображения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Телеграм» запустил функцию скрытия «под спойлер» пересылаемого изображения или видео. Для этого пользователю достаточно выбрать из меню вложений значок Menu Android или Menu iOS, а затем нажать на «Скрыть под спойлер».

Также мессенджер теперь предоставляет возможность самостоятельного выбора частоты очистки памяти для определенных чатов, личных сообщений, групп и каналов. Теперь можно будет делать исключения для некоторых из них.

Третьим новшеством стал улучшенный фоторедактор «Телеграм», где линии при рисовании автоматически сглаживаются, а также регулируется их толщина в зависимости от скорости движения пальца. Помимо этого, разработчики добавили эффект размытия, позволяющий скрывать ненужные детали выборочно.

И еще одним обновлением стала функция добавления фото к контактам пользователя по своему выбору. При этом эта картинка будет видно только вам.

Группы от 100 участников также теперь смогут скрывать число пользователей.

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