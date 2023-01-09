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1 час назад

Российские ученые изучили факторы идеализации тела в медиа

runews24.ru

Ученые выяснили, в чем причина роста числа людей, недовольных своей внешностью.

Российские ученые изучили факторы идеализации тела в медиа
Фото: из открытых источников из открытых источников

Исследования показывают, что за последнее тридцатилетие в мире увеличилось число людей, которые недовольны своим телом. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета выяснили, с чем это связано и изучили факторы идеализации тела.

Как оказалось, в первую очередь на неудовлетворенность телом влияет тот факт, что в обществе действует установка женской красоты, указывающий на определенный типаж женщин. При этом инструментом, который распространяет эту установку, назвали просмотр, передачу и размещение фотографий, видео, текстов в социальных сетях, которые создают новые веяния в стандарте идеального тела

Постоянное желание соответствовать этим стандартам, склонность отождествлять свое тело и личность, постоянный контроль за своей физической привлекательностью в ущерб внутреннему комфорту ученые назвали «самообъективацией».

При этом те, кто не может соответствовать этим стандартам, склонны относиться к себе хуже и жестче.

В свою очередь, такое явление приводит к возникновению ряда других проблем, говорится в «Психологическом журнале». Например, страх, что из-за несоответствия стандартам человек будет отвержен или получит негативную оценку от окружающих.

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