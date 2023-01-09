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1 час назад

Китай успешно запустил пять спутников при помощи ракеты частной разработки "Церера-1"

ТАСС

Китай в понедельник успешно вывел на орбиту пять спутников при помощи ракеты-носителя "Церера-1", разработанной частной компанией Xinghe Power Space Technology. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао", курируемая Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.

Китай запустил пять спутников на ракете частной разработки
Фото: Xinghe PowerXinghe Power

Как уточняется на странице издания в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 13:04 по пекинскому времени (08:04 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал пятым для ракеты этой серии.

На этот раз при помощи "Цереры-1" были запущены космические аппараты "Кэцзи-1", "Тяньци синцзо-13", "Наньтун чжунсюэ" и два метеорологических спутника "Тяньму-1".

Таким образом, 9 января КНР осуществила два первых в 2023 году для народной республики успешных ракетных запуска. Один из них (три спутника - "Шицзянь-23", "Шиянь-22-эй" и "Шиянь-22-би" - при помощи носителя "Чанчжэн-7-эй") был совершен ранее, в 06:00 по местному времени (01:00 мск), со стартовой площадки Вэньчан, расположенной на северо-восточном побережье острова Хайнань.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный национальный рекорд. По этому показателю КНР за указанный период заняла второе место после США.

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