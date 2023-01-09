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30 минут назад

Китайский автопроизводитель BYD запатентовал часы с алкотестером

Газета.Ru

Компания BYD запатентовала "умные часы" с встроенным алкотестером, сообщает CarNewsChina.

Китайский автопроизводитель BYD запатентовал часы с алкотестером
Фото: BYDBYD

Заявка на "умные часы" от BYD была одобрена государственным ведомством Китая в сфере интеллектуальной собственности. Согласно краткому описанию продукта, часы, разработанные крупным производителем электромобилей, способны определять уровень алкоголя в организме человека, а также замерять пульс, температуру тела и уровень кислорода в крови.

Кроме того, часы, разработанные BYD, способны измерять артериальное давление. В 2021 году BYD планировала использовать смарт-часы собственной разработки в качестве ключей для автомобиля, однако в серийное производство этот концепт внедрен не был.

Ранее глава Stellantis Карлос Таварес предупредил о предстоящей жесткой конкуренции с китайскими производителями электромобилей на европейском рынке.

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