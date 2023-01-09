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9 января

Доисторические руины обнаружены на востоке Китая

ТВ БРИКС

В восточной китайской провинции Шаньдун было обнаружено древнее место обитания гоминидов, его возраст 13 200 лет. Археологи нашли на местности более тысячи реликвий, включая скульптуры из керамики. Об этом пишет «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

Доисторические руины обнаружены на востоке Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоянка находится в деревне Чжаоцзясюйяо города Цзыбо, она активно использовалась, по приблизительным оценкам, в переходный период между палеолитом и неолитом. Ее основная площадь составляет около 400 квадратных метров.

Большинство найденных реликвий – это кости животных, обломки керамики и гончарные скульптуры, также на месте были найдены изделия из керамики и раковины моллюска.

«Мы видим, что техника изготовления керамики в то время была относительно развита, и эти реликвии являются самыми ранними гончарными изделиями, обнаруженными в Шаньдуне», – сказал Чжао Ичао из провинциального НИИ культурных реликвий и

«На некоторых костях оленей и птиц видны следы порезов. Это указывает на то, что древние гоминиды употребляли в пищу их мясо», – добавил Чжао.

Открытие помогло заполнить пробел в представлениях об образе жизни доисторического человека, предъявив ключевые доказательства значительного перехода от палеолита к неолиту на севере Китая, особенно в регионе Шаньдун. Это также имеет большое значение для дальнейшего изучения формы социальной организации и моделей производства в то время.

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