Аналитик объяснил падение продаж iPhone в России

«iPhone не покупают из-за того, что на сегодняшний день нет возможности использовать Apple Pay, нет ряда приложений в App Store, другими словами, нет комфортного использования. Кроме того, присутствует неуверенность в будущем, так как это очень дорогие устройства в том числе без возможности сервисного обслуживания», — считает эксперт.