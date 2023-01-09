Аналитик объяснил падение продаж iPhone в России

Снижение спроса на смартфоны Apple iPhone в России вызвано неудобством использования этих гаджетов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«iPhone не покупают из-за того, что на сегодняшний день нет возможности использовать Apple Pay, нет ряда приложений в App Store, другими словами, нет комфортного использования. Кроме того, присутствует неуверенность в будущем, так как это очень дорогие устройства в том числе без возможности сервисного обслуживания», — считает эксперт.
Доля iPhone на российском рынке снизилась с 17% в феврале 2022 года до 5,5% на текущий момент, добавил Муртазин. По его словам, многие россияне, ранее пользовавшиеся iPhone, начали покупать себе устройства на базе Android, чтобы протестировать их в использовании.
Ранее аналитики «Марвел-дистрибуции» заявили о том, что спрос россиян на iPhone в прошлом году упал почти в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Эксперты рынка сошлись во мнении, что сокращение продаж произошло из-за того, что бренд Apple покинул российский рынок и официальные поставки прекратились.