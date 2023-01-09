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37 минут назад

Bloomberg: Apple представит гарнитуру смешанной реальности весной 2023 года

Газета.Ru

Компания Apple готовится сделать анонс первой гарнитуры смешанной реальности собственной разработки уже весной 2023 года. Об этом заявил редактор Bloomberg Марк Гурман.

Apple представит гарнитуру смешанной реальности весной 2023 года
Фото: Даша Зайцева/«Газета.Ru»Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Предполагаемое название нового устройства — Reality Pro. По мнению Гурмана, после весеннего анонса подробности о функциях AR-гарнитуры будут представлены на ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC в июне. Осенью же состоится официальный запуск устройства.

Сообщается, что тестирование нового гаджета Apple уже ведется силами нескольких разработчиков программного обеспечения. Операционная система для гарнитуры получит название xrOS, утверждает Гурман.

Также сообщается, что выпуск нового устройства потребовал от Apple мобилизации сразу нескольких отделов разработки программного и аппаратного обеспечения, поэтому в 2023 году иных прорывных технологий от компании ждать не приходится.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что Apple планирует повысить стоимость iPhone 15 Pro, чтобы стимулировать продажи более дешевого iPhone 15 Plus.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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