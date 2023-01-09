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6 минут назад

Браузер Chrome отключит работу блокировщиков рекламы

runews24.ru

Компания переходит на новую платформу для расширений Manifest V3.

Браузер Chrome отключит работу блокировщиков рекламы
Фото: ForbesForbes

В связи с этим и выходом версии браузера 112 в январе Google будет постепенно уходить от старой платформы Manifest V2.

Бесповоротно же это процесс завершится в версии 115 в июне 2023 года. С этого момента пользователям V3 нельзя будет установить расширения под V2, а с января 2024 года их вообще удалят из магазина приложений.

Manifest V3 разработчики стараются сделать более безопасным, а потому не включат в нее возможность работы сторонних блокировщиков рекламы.

Дело в том, что они сильно замедляют открытие страниц, и с этим Google хочет распрощаться.

Наука и техника,Google,
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