Браузер Chrome отключит работу блокировщиков рекламы

Компания переходит на новую платформу для расширений Manifest V3.

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В связи с этим и выходом версии браузера 112 в январе Google будет постепенно уходить от старой платформы Manifest V2.

Бесповоротно же это процесс завершится в версии 115 в июне 2023 года. С этого момента пользователям V3 нельзя будет установить расширения под V2, а с января 2024 года их вообще удалят из магазина приложений.

Manifest V3 разработчики стараются сделать более безопасным, а потому не включат в нее возможность работы сторонних блокировщиков рекламы.