Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии

Социальная сеть Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) планирует удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии, которые переросли в беспорядки, заявил представитель Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Энди Стоун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
«Мы обозначили эти события как насильственные, что означает, что мы будем удалять контент, который поддерживает или восхваляет эти действия. Мы активно следим за ситуацией и будем продолжать удалять контент, нарушающий нашу политику», - заявил Стоун.
Напомним, 8 января в Бразилии вспыхнули волнения после акции протеста сторонников экс-президента Жаира Болсонару. Протестующие захватили правительственные здания, в том числе резиденцию главы государства. Силовикам удалось очистить здания, в результате чего были задержаны более 400 человек.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в срочном порядке вернулся из рабочей поездки и объявил в стране режим ЧС. Он заявил, что все причастные к беспорядкам будут установлены и наказаны.