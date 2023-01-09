Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии

Социальная сеть Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) планирует удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии, которые переросли в беспорядки, заявил представитель Meta (запрещена в РФ как экстремистская) Энди Стоун. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

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«Мы обозначили эти события как насильственные, что означает, что мы будем удалять контент, который поддерживает или восхваляет эти действия. Мы активно следим за ситуацией и будем продолжать удалять контент, нарушающий нашу политику», - заявил Стоун.

Напомним, 8 января в Бразилии вспыхнули волнения после акции протеста сторонников экс-президента Жаира Болсонару. Протестующие захватили правительственные здания, в том числе резиденцию главы государства. Силовикам удалось очистить здания, в результате чего были задержаны более 400 человек.