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1 час назад

FT: автономный доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой из-за кризиса

Газета.Ruиещё 3

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер сообщил, что автономный доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой. Об этом сообщает деловая газета The Financial Times.

Европа может лишиться независимого доступа к космосу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам гендиректора, это может произойти из-за отсутствия конкурентоспособности в области развития услуг по запуску спутников и из-за кризиса с пусковыми установками.

"Европа должна восстановить конкурентоспособность на рынке пусковых установок", - сказал Ашбахер.

По его мнению, в целях сохранения конкурентоспособности нужен рыночно-ориентированный подход и реформы, при которых ЕКА приобретает определенные услуги, а не управляет разработкой систем.

Ранее Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе "ЭкзоМарс".

Позднее в "Роскосмосе" сообщили, что российский экипаж на МКС прекратит работу с европейским манипулятором ERA в ответ на отказ ЕКА сотрудничать по миссии "ЭкзоМарс".

Наука и техника,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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