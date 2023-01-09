Европа может лишиться независимого доступа к космосу

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер сообщил, что автономный доступ Европы к космосу может оказаться под угрозой. Об этом сообщает деловая газета The Financial Times.

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По словам гендиректора, это может произойти из-за отсутствия конкурентоспособности в области развития услуг по запуску спутников и из-за кризиса с пусковыми установками.

"Европа должна восстановить конкурентоспособность на рынке пусковых установок", - сказал Ашбахер.

По его мнению, в целях сохранения конкурентоспособности нужен рыночно-ориентированный подход и реформы, при которых ЕКА приобретает определенные услуги, а не управляет разработкой систем.

Ранее Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе "ЭкзоМарс".