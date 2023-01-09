Microsoft завершит поддержку популярной версии Windows

Корпорация Microsoft завершит поддержку операционной системы Windows 8.1 с 10 января 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.

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"Напомним, что 10 января 2023 года поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться", - сообщается на сайте.

Также компания не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для этой версии Windows, уточняется на сайте.

"Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию", - отмечается на сайте корпорации.

В компании рекомендуют владельцам устройств под управлением Windows 8.1 обновить девайсы до более актуальной версии ОС. Если устройства технически не соответствуют требованиям для запуска свежей версии ОС, в компании рекомендуют заменить устройство на другое, которое поддерживают Windows 11.