Samsung представит робота-помощника для дома уже в 2023 году

Samsung Electronics планирует в ближайшем будущем выпустить робота-помощника под названием EX1.

Фото: Inceptive Mind Inceptive Mind

Сообщается, что компания стремится сделать именно роботов ключевым двигателем собственного роста. В связи с этим Samsung уделяет всё больше внимания сектору робототехники, повышая уровень своей рабочей группы, занятой в данном направлении, и инвестируя 47,39 млн долларов в совместного разработчика роботов Rainbow Robotics.

Что интересно, выпуск EX1 изначально должен был состояться раньше, но был отложен из-за различных факторов, включая конфликт на Украине, блокировку в Китае и конфликт между США и Китаем.

Но нынешний план подразумевает выход робота уже в 2023 году.