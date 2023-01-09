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1 час назад

В японской реке впервые появился кит

Газета.Ruиещё 2

Жители города Осака, расположенного на западе Японии, заметили кита, который заплыл в протекающую местную реку. Об этом сообщила газета Mainichi Shimbun. Животное имеет длину около 8 метров.

В японской реке впервые появился кит
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Раньше киты не заплывали в нашу реку. Вероятно, он случайно оказался здесь, преследуя добычу», — заявил сотрудник местного океанариума, который назвал появление кита «исключительным событием».

Береговая охрана теперь следит за морским млекопитающим. Они также собирают информацию о его здоровье.

Ранее сообщалось, что в британскую реку заплыл бутылконос.

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