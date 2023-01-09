В японской реке впервые появился кит

Жители города Осака, расположенного на западе Японии, заметили кита, который заплыл в протекающую местную реку. Об этом сообщила газета Mainichi Shimbun. Животное имеет длину около 8 метров.
«Раньше киты не заплывали в нашу реку. Вероятно, он случайно оказался здесь, преследуя добычу», — заявил сотрудник местного океанариума, который назвал появление кита «исключительным событием».
Береговая охрана теперь следит за морским млекопитающим. Они также собирают информацию о его здоровье.
Ранее сообщалось, что в британскую реку заплыл бутылконос.