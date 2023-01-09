В России придумали способ борьбы с фишинговыми сайтами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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По информации агентства, в настоящее время Генпрокуратура, Минцифры России и Роскомнадзор планируют запуск автоматической системы выявления фишинговых сайтов. Как отметили в ведомстве, такие ресурсы производят незаконный сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.