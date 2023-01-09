Раскрыт самый популярный смартфон среди россиян в 2022 году

Самым популярным смартфоном среди россиян за прошедший год стал Xiaomi Redmi 9A на 32 ГБ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «М.Видео-Эльдорадо».

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На втором месте оказалась модель от того же вендора — Xiaomi Redmi Note 10S. Третью строчку занял Apple iPhone 11 на 128 ГБ. Четвертое и пятое места — смартфоны Tecno Spark 8C и Xiaomi Redmi 9C.

Кроме того, Xiaomi стал самым популярным производителем смартфонов в России — годом ранее он занимал только вторую строчку рейтинга. Следом за Xiaomi оказалась компания Realme, а третье место топа продаж осталось за Samsung. Американская компания Apple в 2022 году довольствовалась только четвертым местом списка.