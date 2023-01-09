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34 минуты назад

В Гонконге пропавших без вести будут искать по Bluetooth-маячкам

Ferra.ru

Полиция Гонконга распространяет среди тестовой группы семей устройства интеллектуального позиционирования. Они должны помочь найти пожилых людей, в том числе страдающих деменцией, которые часто пропадают без вести.

В Гонконге пропавших без вести будут искать по Bluetooth-маячкам
Фото: Visiting AngelsVisiting Angels

Устройства, среди которых Bluetooth-метки Tile Pro, Samsung Galaxy Smart Tags и Apple AirTags, будут бесплатно распространяться среди нуждающихся семей и подключаться к смартфонам. В дальнейшем через них планируется отслеживать местоположение уязвимого человека в режиме реального времени.

Инициатива получила название Project Pinpoint. Она представляет из себя расширенную версию пилотной схемы, запущенной Восточным региональным отделом по поиску пропавших людей Коулуна ещё в апреле 2022 года.

По последним данным, на декабрь 2022 года нуждающимся семьям было передано 200 устройств. Они уже помогли найти 13 пропавших пожилых людей в 38 случаях, причём каждый из них был найден в среднем менее чем за час.

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