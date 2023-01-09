Маск анонсировал новую функцию в Twitter

"Мы также добавим простейшие функции форматирования, такие как полужирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта, позже в текущем квартале", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что эти опции предназначены прежде всего для длинных сообщений. Маск 7 января заявил, что возможность публиковать такие сообщения появится у пользователей в феврале. Однако для коротких публикаций новые инструменты также будут доступны.