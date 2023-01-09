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46 минут назад

Маск анонсировал инструменты форматирования текста в Twitter

ТАСС

Илон Маск в воскресенье сообщил, что разработчики принадлежащей ему социальной сети Twitter планируют запуск функций форматирования текста.

Маск анонсировал новую функцию в Twitter
Фото: ТАССТАСС

"Мы также добавим простейшие функции форматирования, такие как полужирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта, позже в текущем квартале", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что эти опции предназначены прежде всего для длинных сообщений. Маск 7 января заявил, что возможность публиковать такие сообщения появится у пользователей в феврале. Однако для коротких публикаций новые инструменты также будут доступны.

Маск 27 октября закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Вскоре после этого он анонсировал изменения в соцсети.

Наука и техника,Илон Маск,
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