Маск анонсировал новую функцию в Twitter

Илон Маск в воскресенье сообщил, что разработчики принадлежащей ему социальной сети Twitter планируют запуск функций форматирования текста.
"Мы также добавим простейшие функции форматирования, такие как полужирный шрифт, подчеркивание и размер шрифта, позже в текущем квартале", - написал Маск на своей странице в Twitter.
Он пояснил, что эти опции предназначены прежде всего для длинных сообщений. Маск 7 января заявил, что возможность публиковать такие сообщения появится у пользователей в феврале. Однако для коротких публикаций новые инструменты также будут доступны.
Маск 27 октября закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. Вскоре после этого он анонсировал изменения в соцсети.