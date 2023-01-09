Китай вывел на орбиту три спутника

Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии «Шицзянь».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«Запуск состоялся в 06:00 по местному времени с космодрома Вэньчан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из спутниковых аппаратов будет использоваться для научных экспериментов. Два других будут проводить орбитальные испытания технологий по мониторингу космического пространства.
Ранее глава NASA Билл Нельсон выразил опасения по поводу возможных претензий Китая на территории Луны.