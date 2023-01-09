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1 час назад

Китай вывел на орбиту три исследовательских спутника

RT на русскомиещё 1

Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии «Шицзянь».

Китай вывел на орбиту три спутника
Фото: NASANASA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Запуск состоялся в 06:00 по местному времени с космодрома Вэньчан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из спутниковых аппаратов будет использоваться для научных экспериментов. Два других будут проводить орбитальные испытания технологий по мониторингу космического пространства.

Ранее глава NASA Билл Нельсон выразил опасения по поводу возможных претензий Китая на территории Луны.

Наука и техника,Билл Нельсон,NASA,
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