Китай вывел на орбиту три спутника

Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии «Шицзянь».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Запуск состоялся в 06:00 по местному времени с космодрома Вэньчан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из спутниковых аппаратов будет использоваться для научных экспериментов. Два других будут проводить орбитальные испытания технологий по мониторингу космического пространства.