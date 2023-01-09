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32 минуты назад

МТС запустит собственный музыкальный лейбл

Lenta.ru

Компания МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл. Об этом пишет «Коммерсантъ».

МТС запустит собственный музыкальный лейбл
Фото: ТАССТАСС

По информации газеты, сервис будет включать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность. МТС уже несколько лет присутствует на музыкальном рынке, в том числе развивает стриминговый сервис МТС Music на базе технологий «Яндекс Музыки» и МТС Live.

Отмечается, что МТС предложит артистам и их менеджерам работу по двум моделям — Premium (полная поддержка в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг и создание новых произведений) и DIY (формат, при котором артист или его менеджер занимаются продвижением преимущественно самостоятельно) — артист сможет использовать МТС как агрегатор для загрузки треков на стриминги.

Ранее концертные организаторы рассказали о потере 30 процентов российских артистов, которые могут собирать стадионы, за 2022 год. Причиной таких изменений стал отъезд некоторых музыкантов, а также запрет на выступления ряда артистов.

Наука и техника,Коммерсант,МТС,
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