Символы рядом с рисунками верхнего палеолита оказались обозначениями календаря

Британские археологи сравнили символы на наскальных рисунках верхнего палеолита с жизненными циклами изображенных на них животных. Исследователи пришли к выводу, что по крайней мере три из них привязаны к фазам размножения этих зверей и рыб. Вероятно, это говорит о том, что более чем 20 000 лет назад у людей существовало подобие лунного календаря. Более того, ученые полагают, что данные символы можно считать самой древней знаковой системой из ныне обнаруженных. Исследование опубликовано в журнале Cambridge Archaeological Journal.

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Приблизительно 37 000 лет назад люди перешли от абстрактных наскальных рисунков типа точек, линий и треугольников к нанесению на стены пещер определенных силуэтов. Чаще всего первобытные художники изображали травоядных животных. Именно их древние люди использовали как добычу, необходимую для выживания и пропитания. Изображения животных сопровождались определенными символами. Ученые предполагали, что эти отметки имеют какое-то значение, однако не могли их расшифровать.

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Несколько лет назад реставратор мебели из Великобритании Бен Бэкон, увлекающийся археологией, обратился к специалистам со своей трактовкой этих символов. За годы поисков он собрал более 600 наскальных изображений из библиотек и интернета и попытался найти закономерность в повторяющихся узорах. Это были рисунки северных оленей, рыбы, бизонов и туров на стенах Европейских пещер (Ласко, Шове, Альтамира и других) и переносных предметах. Археолог-любитель использовал подход, который применялся для понимания ранних греческих текстов. Полученные данные он сравнил с циклами рождаемости животных, являющихся потомками изображаемых древним человеком видов. Бен Бэкон решил, что это может быть лунный календарь спаривания зверей.