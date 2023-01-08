Гипотеза: почему инопланетяне всё ещё не связались с Землёй

Учёные предположили, что инопланетяне могут ждать определённого момента, чтобы послать нам свои сигналы.

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Исследователи отметили, что искать технологические признаки инопланетян можно в моменты, когда экзопланеты проходят прямо перед своими солнцами с точки зрения Земли. Такие транзиты могут быть идеальным шансом для передачи сигнала в попытке установить контакт.

Эти транзиты представляют собой предсказуемые и повторяющиеся события. Поэтому инопланетяне вполне могут ждать именно их.