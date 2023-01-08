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16 минут назад

Apple добавит в iOS 17 меньше нововведений, чем изначально задумывала

Ferra.ru

Источник сообщил, что следующее крупное обновление системы для iPhone iOS 17 может получить меньше нововведений, чем изначально планировала Apple. Дело в том, что инженеры компании больше внимания уделяют грядущей гарнитуре AR/VR (дополненная/виртуальная реальность).

Apple добавит в iOS 17 меньше нововведений, чем изначально задумывала
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Apple работает над своей гарнитурой AR/VR и сопутствующей операционной системой xrOS уже в течение нескольких лет. По словам Марка Гурмэна из Bloomberg, поскольку запуск гарнитуры ожидается в 2023 году, инженеры Apple меньше внимания уделяют другим операционным системам, включая предстоящие iOS 17 и iPadOS 17.

Аналогичный подход используется в macOS 14 под кодовым названием Sunburst.

Наука и техника,Apple,
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