Apple добавит в iOS 17 меньше нововведений, чем изначально задумывала

Источник сообщил, что следующее крупное обновление системы для iPhone iOS 17 может получить меньше нововведений, чем изначально планировала Apple . Дело в том, что инженеры компании больше внимания уделяют грядущей гарнитуре AR/VR (дополненная/виртуальная реальность).

Apple работает над своей гарнитурой AR/VR и сопутствующей операционной системой xrOS уже в течение нескольких лет. По словам Марка Гурмэна из Bloomberg, поскольку запуск гарнитуры ожидается в 2023 году, инженеры Apple меньше внимания уделяют другим операционным системам, включая предстоящие iOS 17 и iPadOS 17.