Раскрыты подробности о Mac Pro на фирменном процессоре Apple

Стало известно, что новый высокопроизводительный Apple Silicon Mac Pro будет иметь тот же дизайн, что и модель 2019 года. Кроме того, пользователи не смогут апгрейдить ПК, в частности оперативную память.

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В своём последнем информационном бюллетене Power On Марк Гурмэн из Bloomberg сообщил, что грядущий Mac Pro с фирменным процессором Apple не получит новый дизайн. То есть мы снова увидим «тёрку».

Судя по всему, память будет распаяна на материнской плате с чипом M2 Ultra.