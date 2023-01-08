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27 минут назад

Снова «тёрка»: раскрыты подробности о Mac Pro на фирменном процессоре Apple

Ferra.ru

Стало известно, что новый высокопроизводительный Apple Silicon Mac Pro будет иметь тот же дизайн, что и модель 2019 года. Кроме того, пользователи не смогут апгрейдить ПК, в частности оперативную память.

Раскрыты подробности о Mac Pro на фирменном процессоре Apple
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В своём последнем информационном бюллетене Power On Марк Гурмэн из Bloomberg сообщил, что грядущий Mac Pro с фирменным процессором Apple не получит новый дизайн. То есть мы снова увидим «тёрку».

Судя по всему, память будет распаяна на материнской плате с чипом M2 Ultra.

Гурмэн также сообщил, что Apple отменила планы по выпуску более дорогой модели грядущего Mac Pro с 48 ядрами ЦП и 152 ядрами графического процессора.

Наука и техника,Apple,
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