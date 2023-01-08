Известный техноблогер рассказал, почему камеры в iPhone становятся хуже

Техноблогер Маркес Браунли, более известный под псевдонимом MKBHD, рассказал в новом ролике, почему камеры смартфонов iPhone становятся хуже с каждой новой моделью.

По словам блогера, за качество фото отвечает датчик, который улавливает свет и детали окружения. Но из-за размеров смартфона датчики в них приходится делать значительно меньше, чем в зеркальных фотоаппаратах. Производители пытаются компенсировать это с помощью постобработки фото. Браунли утверждает, что практически любое фото, сделанное на современный смартфон, представляет из себя комбинацию из аппаратного и программного обеспечения.

В смартфонах iPhone используется технология Smart HDR, в основе которой лежит объединение нескольких фотографий, что повышает качество снимков, но иногда фото получаются нереалистичными. В благоприятных условиях у большинства смартфонов не возникает проблем с фото, но сложности могут возникнуть в сложных сценах. Например, если текстуры и цвета на фото отличаются, то постобработка должна «понять», какие настройки необходимо применить, чтобы не испортить снимок.

По мнению Браунли, именно с этим смартфоны Apple зачастую не справляются – в попытке осветлить тени они часто делают снимки «искусственными». Кроме того, камера iPhone регулярно завышает резкость снимков.