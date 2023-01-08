В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
8 минут назад

Известный техноблогер рассказал, почему камеры в iPhone становятся хуже

Елена Прошина

Техноблогер Маркес Браунли, более известный под псевдонимом MKBHD, рассказал в новом ролике, почему камеры смартфонов iPhone становятся хуже с каждой новой моделью.

Известный техноблогер рассказал, почему камеры в iPhone становятся хуже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам блогера, за качество фото отвечает датчик, который улавливает свет и детали окружения. Но из-за размеров смартфона датчики в них приходится делать значительно меньше, чем в зеркальных фотоаппаратах. Производители пытаются компенсировать это с помощью постобработки фото. Браунли утверждает, что практически любое фото, сделанное на современный смартфон, представляет из себя комбинацию из аппаратного и программного обеспечения.

В смартфонах iPhone используется технология Smart HDR, в основе которой лежит объединение нескольких фотографий, что повышает качество снимков, но иногда фото получаются нереалистичными. В благоприятных условиях у большинства смартфонов не возникает проблем с фото, но сложности могут возникнуть в сложных сценах. Например, если текстуры и цвета на фото отличаются, то постобработка должна «понять», какие настройки необходимо применить, чтобы не испортить снимок.

По мнению Браунли, именно с этим смартфоны Apple зачастую не справляются – в попытке осветлить тени они часто делают снимки «искусственными». Кроме того, камера iPhone регулярно завышает резкость снимков.

Apple повысит цену iPhone 15 Pro ради стимуляции продаж iPhone 15 Plus

Ранее техноблогеры рассказали, почему iPhone 14 Plus следует купить в 2023 году.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители